Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği derbide 10 kişi kalıp Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Yalçın'ın, Adalı ile yaptığı konuşmada, "Maçtan 7 dakika önce tüm oyuncuları rakibe sakın sert girmeyin diye uyardım. O kadar söyledim dinletemedim. Bu yüzden çılgına döndüm. Benim öfkem hakeme değil Orkun'aydı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Adalı'nın da hocayı sakinleştirerek, "Merak etme devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Bu takım yeniden ayağa kalkacak. Ocak ayında senin istemediğin oyuncuları gönderip onay verdiğin oyuncuları transfer edeceğiz" dediği belirlendi. Siyah-Beyazlı yönetimin şimdiden transfer çalışmalarına başladığı da gelen haberler arasında.