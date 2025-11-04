Napoli-Eintracht Franfurt maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftasında, İtalya’da dev bir mücadele sahne alacak. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk etmeye hazırlanıyor. Antonio Conte liderliğindeki Napoli, Avrupa arenasında yaşadığı beklenmedik kayıplar nedeniyle hedefinin gerisine düşmüş durumda. Turnuvaya Galatasaray etkili bir giriş yapan Eintracht Frankfurt ise o maçın ardından istikrarsız bir tablo çizdi. Alman ekibi, prestijli arenada üst sıralara yeniden tırmanmak için Napoli karşısından puanla ayrılmanın yollarını arıyor. Peki, Napoli-Eintracht Franfurt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?