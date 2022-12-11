Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 6. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. 11 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 6. ve son bölüm bilgileri...

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın oyunculuğuyla hayat bulan SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Güzel Gnüler'in yeni bölümü ekranlara geldi. 11 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için arama motorlarında son bölüm bilgileri araştırılıyor. İşte Güzel Günler 6. bölümüne dair merak edilenler...

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GÜZEL GÜNLER 6. BÖLÜM ÖZETİ

Selma İstanbul'da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha'nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir.

Kıymet Hakim'in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar.

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Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak.

Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak.

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Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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