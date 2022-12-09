Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 29. bölümüyle ekranlara geldi. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 29. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 29. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 29. bölümüyle ekranlara geldi. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 29. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 29. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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YALNIZ KURT 29. BÖLÜM KONUSU NE?

Davut'un söylediklerinden sonra iyice kafası karışan Altay, görevi ve aşkı arasında kalır. Barış'ı ise belki yeni bir aşka yelken açtırmaya sebep olacak bir sürpriz beklemektedir. DAEŞli teröristler ise gençleri etkilemek için Cami'lere dadanırlar. Minnet Hoca ise onlara geçit vermemek için kıyasıya mücadele edecektir. Müstakim ve Ferdi de O'nu yalnız bırakmazlar. Halit'in yardımlarıyla akıl hastanesinden kaçan Haruncan'ın ailesi ve Meryem için hazırladığı büyük bir planı vardır. Haruncan bütün dengeleri değiştirecek bu hamlesi sonrasında Meryem'i de alıkoyacaktır. Meryem'in Karacabeyler'in evine gittiğini öğrenen Altay ise çılgına döner ve tek başına Meryem'i almak için Karacabeyler'in evine baskın yapar.

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)