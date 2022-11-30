MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yarışmada 30 Kasım tarihli ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Günün sonunda Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında büyük bir mücadele veren MasterChef'te seyirciler 30 Kasım'da ödül oyununu kazanan isimleri merak ediyor. İşte MasterChef yeni bölüme dair detaylar...

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Programda 30 Kasım Çarşamba akşamı haftanın kazananı belirlendi. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, geçtiğimiz yıl yarışmacılarında katıldığı ödül oyununda heyecan dolu bir mücadele yaşandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 30 Kasım tarihinde ödül oyununda büyük bir heyecan yaşandı. Jürinin değerlendirmesinin ardından; Kıvanç-Safanur, Sergen-Tolga, Emir-Büşra ve Batuahn-Ayaz son dörde kaldı. Büşra ve Emir dördüncü, Kıvanç-Safanur üçüncü, Ayaz-Batuhan ikinci olurken gecenin galibi, ödülün kazananı Sergen ve Tolga oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu haline geldi. MasterChef'te büyük ödül ise 50 bin TL oldu.