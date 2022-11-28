MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım MasterChef takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım MasterChef takım kaptanı kim oldu? İşte yeni takımlar...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 28 Kasım MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 01:30