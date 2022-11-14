Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, 36. yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacaktı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu durum dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman yayınlanacak? Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı?

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 14 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelmeye hazırlanan yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Bur durum izleyicilerde yeni bölüm yayınlanacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu 36. bölüm ne zaman? gibi soruların araştırılmasına sebep oldu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 36. son bölüm bilgileri...

📌ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un corona virüs salgınına yakalanması ve karantina sürecinde olması sebebiyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 14 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yerini alamayacak.

👉 ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 36. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, başrol oyuncusu Barış Arduç'un corona virüsü salgınını atlatmasının ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden yayına devam etmesi bekleniyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 35. BÖLÜMÜN KONUSU

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı?

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