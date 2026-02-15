İspanyol basınından Marco Asensio yorumu: Neden olmasın?
Trabzonspor'a karşı oynanan dev maçta takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağlayan ve galibiyetin mimarlarından olan Marco Asensio, ülkesinde manşetlere taşındı. İspanyol basını, yıldız orta sahanın milli takıma dönme ihtimalini yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Yayın Tarihi: 15.02.2026 - 11:23Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 - 12:45
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek kritik haftayı kayıpsız tamamladı ve zirve yarışında ezeli rakibi ile arasındaki farkı yeniden 3 puana indirdi.
Sarı lacivertli takımı 3-2 öne geçiren ve derbide skoru belirleyen gol Marco Asensio'dan geldi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde asistini kaydeden Matador, kilit performansı ile takdir topladı.
Yıldız orta saha oyuncusunun 1 gol/1 asistlik performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu. İşte derbinin ardından atılan manşetler...
MUNDO DEPORTIVO: DÜNYA KUPASI'NDA İSPANYA'YI SAVUNMAYA KARARLI
"Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı: Onana'nın şaşkın bakışları altında gol ve asist yaptı. Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı. 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından, Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?"
MARCA: ASENSIO, F.BAHÇE TARİHİNE GEÇECEK
"Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü: Attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün anahtarı oldu. İspanyol oyuncunun form durumu inanılmaz. Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon toplamda 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak."
AS: 90 MİLYON TÜRK ŞAŞKINA DÖNDÜ
"90 milyon Türk şaşkına döndü: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı. Marco Asensio Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi."