Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Hayat Bugün, 4. ve yeni bölümüyle ekrana geldi. Barış'ın baba olacağını öğrenmesi ve kanser tedavisi konusunda yeni bir adım atmasıyla dizideki heyecan giderek artarken Hayat Bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler 'Hayat Bugün son bölüm izle! | Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle - SHOW TV Hayat Bugün 4. bölüm FULL HD İZLE' araştırmaları yapıyor. İşte Hayat Bugün son bölümü ve 4. yeni bölüm konusu...

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Hayat Bugün, 4. ve yeni bölümüyle ekrana geldi. Barış'ın baba olacağını öğrenmesi ve kanser tedavisi konusunda yeni bir adım atmasıyla dizideki heyecan giderek artarken Hayat Bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler 'Hayat Bugün son bölüm izle! | Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle - SHOW TV Hayat Bugün 4. bölüm FULL HD İZLE' araştırmaları yapıyor. İşte Hayat Bugün son bölümü ve 4. yeni bölüm konusu...

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM KONUSU

Barış, çocuğunun olacağını öğrendiği için kanser tedavisine başlamaya karar verir. Bu sırada Çamlıtepe'deki kalp cerrahı Turgut, ölmek üzeredir ve Hisarönü Hastanesi'ne getirilir.

Kalp Damar Cerrahisi kongresi olduğu için tüm cerrahlar Londra'dadır. Barış bir karar verir, Çamlıtepe'nin tüm ambulansları Hisarönü'ne gelecektir! Bu kararda Aras, Barış'ın yanındadır.

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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Hastanede "acil durum günü" ilan edilir. Bu esnada ise hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi Gazeteci Ekrem Tüzün, tüm aksaklıkları kaydetmektedir. İki genç çocuk Yusuf ve Mehmet Ali'nin de hastaneye getirilmesiyle işler değişir.

Hisarönü Hastanesi'nin en zorlu gününden sonra Barış'ı, bir sürpriz beklemektedir!

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM İZLE

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