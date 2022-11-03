Star TV'nin en sevilen ve takip edilen dizilerinden Duy Beni, 18. yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Heyecanla izlenen yeni bölüm hakkında arama yapan seyirciler için biz de haberimizde Duy Beni 18. Bölüm konusu ve tüm yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.
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DUY BENİ 18. BÖLÜM KONUSU
Gaye'nin beklenmedik geri dönüşü Kanat'ı alt üst etmiştir. Bir yandan kendi karmaşasıyla boğuşurken diğer yandan Ekim'i üzmekten ölesiye korkmaktadır. Ekim ise her şeyden habersiz, Kanat'a güvenmeye, ilişkilerinde yeni bir adım atmaya karar verir.
Gaye, Kanat'a yakın olmak için okula girer. Kanat iyice sıkışmış hisseder. Ekim, dost görünen bu sessiz düşmanla yakınlaşır.
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Emine intikam ateşiyle okula döner. Hedefinde Ozan ve Melisa vardır. Melisa ise daha büyük bir düşmanla baş etmeye çalışmaktadır. Hastalığı ciddileşir ve onu tehlikeli oyunlara sürükler.
Rıza Ekim'in başını belaya sokmak için okul bekçisi Mevlüt'le anlaşır. Mevlüt Ekim'e arkadaş gibi yaklaşır. Kanat, Gaye'den kurtulmak için geçmişin gizemini çözmesi gerektiğini anlar. Bunun için Gaye'yle bir otel odasında buluşması gerekmektedir.