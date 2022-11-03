ALDATMAK 7. BÖLÜM FULL İZLE
3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
Balkan Ninnisi 18. bölüm İZLE
1 Dolar ne kadar? (3 Kasım canlı döviz kuru)
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"Hedefimize ulaştık!" "Hedefimize ulaştık!" 01:43
Lucescu'dan F.Bahçe'ye övgü! Lucescu'dan F.Bahçe'ye övgü! 01:33
Arda Güler: Bir söz verdim! Arda Güler: Bir söz verdim! 01:31
Jesus: F.Bahçe'yi Avrupa'ya duyurmak adına... Jesus: F.Bahçe'yi Avrupa'ya duyurmak adına... 00:57
Lider Kanarya Arda'yla son 16'da! Lider Kanarya Arda'yla son 16'da! 00:54
Arda'dan annesine mesaj! Golden sonra... Arda'dan annesine mesaj! Golden sonra... 00:51
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Trezeguet: Gol ve asiste açım! Trezeguet: Gol ve asiste açım! 00:34
Kiev 10 kişi kaldı! İşte o an... Kiev 10 kişi kaldı! İşte o an... 00:33
Bartra: "Mücadeleye devam edeceğiz" Bartra: "Mücadeleye devam edeceğiz" 00:30
"Sivasspor 3 takımdan daha başarılı!" "Sivasspor 3 takımdan daha başarılı!" 00:03
Arda tarihe geçti! Arda tarihe geçti! 23:55
İşte Arda Güler'in golündeki VAR çizgisi İşte Arda Güler'in golündeki VAR çizgisi 23:40
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