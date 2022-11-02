Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın başrolü Ayça Bingöl'ün başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Cennet - Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayça Bingöl boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...
YÜREK ÇIKMAZI CENNET - AYÇA BİNGÖL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?
16 Ocak 1975'te İstanbul'da doğan 47 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ayça Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır.
Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.
AYÇA BİNGÖL BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?
1,63 m boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Ayça Bingöl'ün burcu Oğlaktır.
AYÇA BİNGÖL OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- 2018 – Müslüm (Emine)
- 2014 – Benim Adım Gültepe (Gülümser)
- 2013 – Benim Dünyam
- 2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Melek)
- 2010 – 2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Cemile)
- 2010 – Samanyolu (Evsed)
- 2009 – Sonsuz (Aylin)
- 2009 – Melekler ve Kumarbazlar (Şehsuvar)
- 2008 – Küçük Kadınlar
- 2007 – Hayat Kavgam
- 2007 – Bıçak Sırtı
- 2007 – Bez Bebek (Rüya)
- 2006 – İki Aile (Füsun)
- 2006 – Tramvay (Seval)
- 2006 – Taşların Sırrı (Gülergül)
- 2004 – Yadigar (Sedef)
- 2004 – 2006 Sihirli Annem
- 2002 – Anne Babamla Evlensene
- 2001 – Çiçek Taksi
- 2000 – Gözlük
- 2000 – Evdeki Yabancı (İpek Erez)
- 1999 – Sır Dosyası (Alev)
- 1999 – Ah Bir Zengin Olsam (Ayça)
- 1996 – Tatlı Kaçıklar (Hülya)
- 1995 – Çiçek Taksi (Canan)
- 1993 – Süper Baba