TRT ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı, gerçek hayattan alıntılanan acıklı hikayesi ve efsane oyuncu kadrosuyla her salı akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Daha ilk fragmanıyla diziseverleri ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın başrol oyuncusu Ayça Bingöl'ün kim olduğu da en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Peki Yürek Çıkmazı Cennet - Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayça Bingöl boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Atike Hınçlıer'in aynı isimli kitabından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. Her salı diziseverleri ekran başına kilitleyecek olan Yürek Çıkmazı'nın başrolü Ayça Bingöl'ün başarılı performansını gören izleyiciler arama motorlarında Yürek Çıkmazı Cennet - Ayça Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayça Bingöl boyu, kilosu, burcu konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI CENNET - AYÇA BİNGÖL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

16 Ocak 1975'te İstanbul'da doğan 47 yaşındaki seslendirme sanatçısı ve oyuncu Ayça Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır.

Reklam filmleri, sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmuştur. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek adlı oyun ile Duru Tiyatro topluluğuna katılmıştır. 2008-2009 sezonunda Tiyatro Stüdyosunda Nehrin Solgun Yüzü adlı oyunda rol almıştır.

AYÇA BİNGÖL BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,63 m boyundaki ve 57 kg ağırlığındaki Ayça Bingöl'ün burcu Oğlaktır.

AYÇA BİNGÖL OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER