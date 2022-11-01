Ben Bu Cihana Sığmazam CANLI İZLE

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi,76. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 1 Kasım Salı günü ekranlara gelecek olan 7. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm bilgileri...
💥BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI İZLE📺
Yönetmen: Onur Tan
Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş
Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)