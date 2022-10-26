ERKAN YOLAÇ KİMDİR? | Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne? – Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl?

Evet-Hayır yarışmasıyla milyonların kalbine girmeyi başaran Erkan Yolaç’tan sevenlerine kötü haber geldi. Bilinç kaybı yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Erkan Yolaç’ın son durumunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında Erkan Yolaç sağlık durumu nasıl? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Erkan Yolaç kimdir? | Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne? İşte tüm merak edilenler…

Milyonlarca kişinin severek takip ettiği eski zamanların fenomen yarışması Evet-Hayır'ın sevilen sunucusu Erkan Yolaç, geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ülkemizde tanınmış sunucular arasında yer alan ünlü ismin rahatsızlığının ardından arama motorlarında Erkan Yolaç kimdir? Erkan Yolaç kaç yaşında nereli, hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

26 Şubat 1935 tarihinde dünyaya gelen 87 yaşındaki Erkan Yolaç, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Babası Mehmet Yolaç Edirne'lidir. Babası zamanında Sofya'dan göç etmiştir.

6 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a taşınan Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı. Babasının işi gereği yenidem Kastamonu'ya taşındı.

ERKAN YOLAÇ KARİYERİ

Kastamonu'da lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu 'Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı. 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

ERKAN YOLAÇ HASTALIĞI NE? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir zamanların en sevilen yarışma programı "Evet-Hayır"ın sunucusu Erkan Yolaç'a torununun doğumu için gittiği Amerika'da zatürre teşhisi kondu. Amerika'da grip olan Yolaç, yüksek ateş yüzünden bilinç kaybı yaşadı. Hemen hastaneye götürülen Yolaç'ı yoğun bakıma alındı. Sunucunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.