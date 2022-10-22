MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef yeni bölümde ne oldu? 22 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 22 Ekim'de yayınlanan bölümünde kazanan yarışmacı, 50 bin liranın sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Ekim MasterChef ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı, 50 bin liralık para ödülünün sahibi olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyeleri, yarışmacılardan et döner yapmalarını istedi. Kırmızı takım ilk oyunu kazandı ve 50 bin liralık ödül için kendi aralarında yarıştı. Şefler Kırmızı takım yarışmacılarından, Tekirdağ'a özgü yöresel bir tatlı olan Hayrabolu Tatlısı yapmalarını istedi. Rakiplerini eleyerek son ikiye kalan Barış ve Metin, ödül için yarıştı. En iyi yemeği yapan Barış, 50 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları;

Tayfun

Gamze

Atike

Fatma Nur

Metin

Tolga