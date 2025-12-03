Eyüpspor-Çankaya SK maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahne, Eyüpspor ile Çankaya Spor Kulübü arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya kuruluyor. Süper Lig’de yaşam mücadelesi veren Eyüpspor, kupada ise moral depolayarak gruplara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Orhan Ak’ın öğrencileri, taraftar desteğini de yanlarına alarak kendi evlerinde hata yapmadan turu geçmek istiyor. Diğer tarafta 3. Lig’de yoluna devam eden Çankaya Spor Kulübü var. Peki, Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?