Duy Beni yeni bölüm İZLE | Duy Beni son bölüm İZLE | Duy Beni 16. bölüm İZLE

Star TV'nin en sevilen ve takip edilen dizilerinden Duy Beni, 16. yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm hakkında arama yapan seyirciler için biz de haberimizde Duy Beni 16. Bölüm konusu ve tüm yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 16. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 16. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu bölümde Gerçek Koleji'nde neler olacak?

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 16. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 16. BÖLÜM KONUSU

Leyla'nın kaybolmasıyla ilgili şüpheler Kanat üzerinde yoğunlaşırken Ekim onun yanında yer alır. Kanat'ın evinde birlikte araştırma yaparlar ve Ekim Kanat'ı polis baskınından kurtarır. Bu sırada, Kanat'ın çok yakınındaki birinden şüphelenirler ve onu takip etmeye karar verirler.

Ekim ve Kanat'ın sabaha kadar arabada birlikte zaman geçirdikleri gece birbirlerine bilmedikleri şeyleri anlatırlar ve romantik anlar yaşanır.

Derviş, Neşe'yle yemeğe çıkar ve ona hayallerinden bahseder. Öte yandan, çiftlik evinde gizlice yangın çıkarmak amacıyla hazırlık yapmaktadır. Bu yangının Leyla'yla bir ilgisi olduğu düşünülür.

Kanat, Leyla'nın bulunduğu yeri bulur ve tam harekete geçecekken gözaltına alınır.

Aziz, okuldakilere Leyla'nın yerini bulduğunu söyler, herkesi bir yat yolculuğuna çıkarır fakat bu yolculuk, onlar için bir tuzaktan başka bir şey değildir.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 16. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 16. BÖLÜM İZLE