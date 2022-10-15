MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef yeni bölümde ne oldu? 15 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sevilen programın 15 Ekim'de yayınlanan bölümünde kazanan yarışmacılar, aileleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 15 Ekim MasterChef ödülünü kim kazandı?" İşte detaylar...

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan 3 yarışmacı, aileleriyle birlikte kahvaltı yapmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi yemeği çıkartan ve aileleriyle kahvaltı yapmaya hak kazanan yarışmacılar Tayfun, Ayaz ve Serpilay oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları;

Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş olarak belirlenmişti.