MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacılar arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan yarışmacı şeflerle birlikte MasterClass eğitimi alacak.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en iyi yemeği çıkartan yarışmacı Çağatay oldu ve şeflerden MasterClass eğitimi almaya hak kazandı.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları;
Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş olarak belirlenmişti.