11 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

11 Ekim Salı günü yayınlanan MasterChef'te Ayaz'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Burak Kaya'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 11 Ekim Salı günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in 11 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Görkem oldu. İkinci eleme Atike oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Ayaz - Kaptan

Metin

Çağatay

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Serpilay

KIRMIZI TAKIM