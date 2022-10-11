TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 11 Ekim Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 15. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 15. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşen Süleyman, Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir. Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı vardır: Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup iletecektir. Çaresiz kalan Neriman, abisi için her şeyi göze alır ve Elena'nın kapısını çalıp yardım ister. Diğer yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çekerken, onları barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi? Mektubu alan Nina, 35 yıl sonra Süleyman'la görüşmeye gelecek mi?

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 15. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 15. BÖLÜM İZLE