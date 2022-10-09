Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 38. ve yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 38. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 38. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 38. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 38. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümünün ardından 38. bölümü merakla bekleyen diziseverler arama motorlarında araştırmaya yapıyor. İşte Yargı 38. son ve yeni bölüm...

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YARGI'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Büyük titizlikle hazırlanan operasyonda Ilgaz her şeyin onları otele çekmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu sezmiştir. Ceylin'in binmesi gereken asansörün boş bir halde lobiye ulaşması ise bu kumpasın şahsi hayatlarına kadar uzandığına dair herkesi tedirgin etmiştir.

Kardeşinin ölümü ve başsavcılık makamının ağırlığı arasında bocalayan Pars, şimdi bir de verdiği kararların sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Bunun yanında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Yekta ile yollarının bir daha kesişme vaktidir.

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👉YARGI 38. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 38. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 38. BÖLÜM İZLE