Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Yargı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanın dorukta olduğu son bölümünün ardından 38. bölümü merakla bekleyen diziseverler arama motorlarında araştırmaya yapıyor. İşte Yargı 38. son ve yeni bölüm...
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YARGI'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Büyük titizlikle hazırlanan operasyonda Ilgaz her şeyin onları otele çekmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu sezmiştir. Ceylin'in binmesi gereken asansörün boş bir halde lobiye ulaşması ise bu kumpasın şahsi hayatlarına kadar uzandığına dair herkesi tedirgin etmiştir.
Kardeşinin ölümü ve başsavcılık makamının ağırlığı arasında bocalayan Pars, şimdi bir de verdiği kararların sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Bunun yanında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Yekta ile yollarının bir daha kesişme vaktidir.
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