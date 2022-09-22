MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. MasterChef'te hangi yarışmacılar dokunulmazlık adayı ve eleme adayı oldu?
22 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Masterchef'te haftanın üçüncü takım oyununda mavi takım yarışmayı kazanan taraf oldu. Böylelikle kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.
22 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz oldu. Eleme adayları ise Vural ve Atike olarak belirlendi.