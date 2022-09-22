MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 22 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte mavi ve kırmızı takımlar!

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürdü. MasterChef'in 22 Eylül Perşembe günü yayınlanan bireysel dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacılar bireysel dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'te yaşananlar.....

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. MasterChef'te hangi yarışmacılar dokunulmazlık adayı ve eleme adayı oldu?

22 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Masterchef'te haftanın üçüncü takım oyununda mavi takım yarışmayı kazanan taraf oldu. Böylelikle kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti.

22 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz oldu. Eleme adayları ise Vural ve Atike olarak belirlendi.