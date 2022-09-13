TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, yeni sezonda ardından 11. bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni bölümde dizinin hayranları arama motorlarında, Balkan Ninnisi yeni bölüm İZLE | Balkan Ninnisi 11. bölüm İZLE | Balkan Ninnisi son bölüm İZLE araştırmaları yapıyor. İşte 13 Eylül Salı günü yayınlanacak 11. bölüm hakkında tüm detaylar ve canlı izle linki...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 13 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

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Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM KONUSU

Ertan ve Jovanka'nın şüpheleri, buldukları kaset ve fotoğraflarla gerçek olur. Eskiye dair Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Ne var ki eski olayların açılması, geride kalan eski düşmanları da peşinden getirir. Süleyman'ın en büyük düşmanı olan Darko, intikam almak için gelir. Darko, bu sefer Süleyman ve ailesini bitirmeye kararlıdır.

Bu büyük çatışmada en çok zararı Zübeyir dede görecek, camiyi kurtarmak için hapse düşerken, eski acılar yeniden yaşanacak, tarihin tozlu sayfaları aralanacaktır. Konaktaki herkes, Zübeyir dedeyi kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM CANLI İZLE