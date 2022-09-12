Derin Sular (Deep Water) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Derin Sular ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda William Eubank'ın oturduğu ve başrolde sevilen oyuncu Kristen Stewart'ın yer aldığı Derin Sular filmi, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Bilim kurgu filmi hakkında arama motorlarında yapılan Derin Sular (Deep Water) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Derin Sular ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevapları haberimizde...

William Eubank'ın yönettiği, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmi Derin Sular, sinemaseverlerden tam puan almasının ardından televizyon ekranlarında da gösterime girdi. Bunun üzerine filmseverler, arama motorlarında Derin Sular (Deep Water) filminin konusu ne? Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

DERİN SULAR (DEEP WATER) FİLMİNİN KONUSU NE?

Derin Sular, mutsuz bir evliliğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çifttir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarındaki sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

DERİN SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristen Stewart

T.J. Miller

Jessica Henwick

Vincent Cassel

John Gallagher Jr.

Mamoudou Athie

Gunner Wright

DERİN SULAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.