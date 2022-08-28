Cehennem filmi konusu nedir? | Cehennem (Inferno) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ron Howard'ın oturduğu ve başrollerinde Tom Hanks ile Ben Foster'in yer aldığı Cehennem filmi, final sahnesinin İstanbul'da geçmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sinemaseverlerden tam puan alan filmin konusunu, oyuncularını ve çekim tarihini biz de haberimizde derledik. üstlendiği Cehennem filmi hakkında, televizyonlarda yayınlanmasının ardından araştırmalar başladı. Sinemaseverler Cehennem (Inferno) filminin konusu nedir, oyuncuları kim, ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor.

Dan Brown'ın romanından uyarlanarak final çekimlerinin İstanbul'da yapılması nedeniyle vatandaşların ekstra ilgisini kazanan Cehennem filmi, en çok merak edilen filmler arasında yer alıyor. Başrollerin muhteşem oyunculuklarıyla seyircilerine unutulmaz bir deneyim yaşatan Cehennem filmi hakkında araştırılan filmin konusu, oyuncuları ve çekim tarihini haberimizde derledik.

CEHENNEM (INFERNO) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu...

CEHENNEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Ben Foster

Felicity Jones

Omar Sy

Irrfan Khan

Sidse Babett Knudsen

CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yapımı olan Cehennem filminin çekimleri ABD, Japonya, Macaristan ve Türkiye'de gerçekleştirildi.