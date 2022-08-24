Yerli yapım romantik film kategorisindeki Yanımda Kal, televizyon ekranlarında oynatılmasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film hakkında Yanımda Kal filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yanımda Kal filmi ne zaman çekildi? sorularının cevapları haberimizde... Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Yanımda Kal filmi, başrol kadrosunda yer alan Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in oyunculukları ile herkesin beğenisini kazandı. Peki Yanımda Kal filminin konusu nedir? Yanımda Kal filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? Tüm detaylar haberimizde...

Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in başrollerinde yer aldığı Yanımda Kal filmi , sinemaseverlerden tam not alırken vatandaşlar da arama motorlarında Yanımda Kal filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yanımda Kal filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Yanımda Kal filmi ile ilgili tüm detaylar...

YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur.

Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir.

Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

YANIMDA KAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağlar Ertuğrul - Emir

Meriç Aral - Zeynep

Murat Aygen - Ahmet

Nilay Duru - Leyla

Ege Aydan - Nazım

YANIMDA KAL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı romantik filminin çekimleri İstanbul'un farkllı noktalarında ve Sapanca'da gerçekleştirildi.