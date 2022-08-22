Kuşatma filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak knousu oldu. Başrollerini Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray'in paylaştığı film hakkında Kuşatma (Fortress) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kuşatma filmi ne zaman çekildi? soruları da sıklıkla araştırılan sorular arasında yerini aldı. İşte Kuşatma filmi hakkında tüm merak edilenler...

Yönetmenliğini James Cullen Bressack'in üstlendiği ve Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray'in yer aldığı efsane kadrosuyla izleyenleri kendine hayran bırakan Kuşatma filmi, sinemaseverlerin araştırmalarının odağı haline geldi. İşte arama motorlarında sıklıkla bakılan Kuşatma (The Siege) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kuşatma filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı ve tüm merak edilenler...

KUŞATMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?

KUŞATMA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Jesse Metcalfe,

Bruce Willis,

Chad Michael Murray

KUŞATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı gerilim ve aksiyon filmi 2021 yılında çekilerek vizyona girdi.