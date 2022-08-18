Yakın Takip isimli aksiyon ve gerilim filmi, televizyon ekranlarında gösterime girmesinin ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hans ismindeki adamın trafikte ailesiyle seyir halindeyken bir psikopatla karşılaşması üzerine gelişen olayların işlendiği film hakkında YAKIN TAKİP filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakın Takip filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Yönetmen koltuğunda Lodewijk Crijins'in oturduğu 2019 yapımı Yakın Takip filmi, sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Normal bir yaşam sürerken trafikte karşılaştığı psikopat bir adamın hedefi haline gelen Hans'ı anlatan film hakkında Yakın Takip filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakın Takip filmi ne zaman çekildi? soruları merak ediliyor.

YAKIN TAKİP FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genel olarak agresif bir adam olan Hans, ailesi ile birlikte yolculuk etmektedir. Yolda başka bir sürücü olan Ed ile kavga eder. Ed, Hans'tan özür dilemesini istese de sinirlenen Hans özür dilemeden yola devam eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ed, psikopat bir katildir ve peşlerine düşecektir.

YAKIN TAKİP OYUNCULARI KİMLER?

Jeroen Spitzenberger,Anniek Pheifer, Roosmarijn van der Hoek

YAKIN TAKİP NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2019 olan aksiyon gerilim filmi, ilk kez televizyonda gösterime giriyor.