PSG forması giyen süper yıldız Kylian Mbappe'nin gönlünü eski Fenerbahçeli yıldız Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığı öne sürüldü.
Kylian Mbappe ile Fenerbahçe'nin eski yengesi Rose Bertram arasında aşk iddiası!
PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin adı sürpriz bir aşk iddiasına karıştı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun gönlünü, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gregory Wan der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram'a kaptırdığı ifade edildi. İşte o gündem yaratan gelişmenin detayları...
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rose Bertram, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Kylian Mbappe ile Rose Bertram'ın sosyal medya hesaplarından aynı yerlerde paylaşım yapmaları birlikte olduklarına delil olarak gösterildi.