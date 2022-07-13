📺Seversin SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından izleyicilerin karşısına gelen Seversin dizisi, 7. bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 7. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 5. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 13 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 7. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 7. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 7. BÖLÜM KONUSU

Asya'nın son anda yaptığı sürpriz manevrayla Tolga'nın planı mahvolmuştur. Aşk oyunu evliliğe kadar sürecek gibi gözükmektedir. Bir an önce bu durumdan kurtulmak isteyen Tolga, Asya'ya karşı yeni bir plan tasarlayarak uygulamaya başlar.

Bahri, Asya ve Tolga'ya Kore'den bir medya devinin CEO'su Bay Kim'in projeyle ilgilendiği haber verir. Şirket diziyi Uzak Doğu'da yayınlamak için anlaşmak niyetindedir. Bu anlaşma, eğer gerçekleşirse Asya ve Tolga'ın kariyerlerine çok olumlu yansıyacaktır. Ancak Bay Kim oyuncuların özel hayatlarını çok önemseyen biridir ve Tolga'nın çalkantılı hayat hikayesi onu tedirgin etmektedir. Acaba Tolga, Asya sayesinde uslandığını Bay Kim'e ispat edebilecek midir?

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👉SEVERSİN 7. BÖLÜM İZLE

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