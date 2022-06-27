Kapımdaki Casus filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kapımdaki Casus filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2010 yapımı komedi ve aksiyon filmi Kapımdaki Casus detayları haberimizde...

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bob, CIA ajanıdır. Üç çocuklu bekar komşusu Gillian ile flört etmektedir ve emekli olduktan sonra onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ama Bob'un Gillian ile evlenmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: Gillian'ın çocuklarının dostluğunu kazanmak... Gillian acil bir iş için şehir dışına çıkınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur. Bu sırada Bob'un baş düşmanı Rus terörist Poldark, hapisten kaçar ve Bob babalık ve casusluk gibi iki zorlu görev arasında kalır.