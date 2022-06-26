Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022 bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu? 26 Haziran Survivor 2022 bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında heyecan doruğa çıkıyor ve Survivor All Star 2022'de finale kalacak isimler merak ediliyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, şampiyonluğa 4 gün kala Survivor'da bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacının alacağı ve haftanın 2. eleme adayının kim olacağı araştırılmaya devam ederken; Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın şampiyonluk için mücadele edeceği yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve haftanın 2. eleme adayı haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022- 12:30