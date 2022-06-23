İçimizdeki Ateş 1. BÖLÜM İZLE

atv ekranlarından yayınlanan İçimizdeki Ateş, ilk bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 1. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, İçimizdeki Ateş 1. bölüm full izle, İçimizdeki Ateş izle, İçimizdeki Ateş 1. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, İçimizdeki Ateş 19 Haziran Pazar günü yayınlanacak 1. bölümünde neler yaşanacak? İçimizdeki Ateş dizisinin 1. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan İçimizdeki Ateş dizisi, 1. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin 19 Haziran Pazar günü ekranlara gelecek olan 1. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte İçimizdeki Ateş 1. bölüm bilgileri...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM KONUSU

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

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Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz

Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

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