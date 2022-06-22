📺Seversin SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak Seversin dizisinde heyecan dorukta. Seversin 21 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 4. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 4. bölüm bilgileri;

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SEVERSİN 4. BÖLÜM KONUSU

olga, dizinin selameti için yolun Asya'nın abisi Kadir'den geçtiğini geç anlar. Bu yüzden ağır abi tripleriyle kendisini Kadir'e kabullendirmeye çalışmaktadır. Asya ise, bu çabanın boşa olduğunu bilmektedir; fakat, abisinin biraz olsun geri vites yapması için Tolga'nın başarısı önemlidir. İşler tam da istedikleri kıvama gelmişken karavanda yaşanan tatsız yakınlaşma Kadir'i çileden çıkartır. Durumu kurtarmak isteyen yapımcı öyle bir şey der ki ortalık bir anda karışır.

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👉SEVERSİN 4. BÖLÜM İZLE

👉SEVERSİN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SEVERSİN 4. BÖLÜM İZLE

👉SEVERSİN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SEVERSİN 4. BÖLÜM İZLE