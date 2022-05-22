2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşayan Şükran Ovalı, bir dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.
Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'dan evlilik ve annelik sözleri!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giyen milli futbolcu Caner Erkin'in, oyuncu eşi Şükran Ovalı, evliliğe ve anneliğe dair açıklamalarda bulundu. İşte Şükran Ovalı'nın o sözleri...
37 yaşındaki oyuncu, "Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor. Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da.