TRT 1 ekranlarında her hafta Cumartesi günü izleyiciler ile buluşan Gönül Dağı dizisi, 64. bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri araştırmaya başlayan izleyiciler, 'Gönül Dağı 64. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle' sorgulamalarını sürdürürken; Gönül Dağı dizisinin 64. yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 64. bölümüyle 21 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 64. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM KONUSU

Patates toplama makineleri, Şilililere ulaşan amcaoğulları, büyük bir mutlulukla işleri büyütmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ederler.

O sırada Taner'in babasının yaşadığı haberini almalarıyla birlikte amcaoğulları kendilerini Tokat'ta bulurlar. Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir? Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer'le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide'yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 64. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE