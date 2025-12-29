Haberler Galatasaray Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu için devreye girmişti. Ancak ezeli rakiplere o isimden kötü haber geldi.





Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bayern Münih'li Leon Goretzka hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki orta saha, bu sezon o bölgede sık sık sorun yaşayan Tottenham'a teklif edildi. Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank'in de bu transfere sıcak baktığı belirtildi.