Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu için devreye girmişti. Ancak ezeli rakiplere o isimden kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Bayern Münih'li Leon Goretzka hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından Teamtalk'ta yer alan habere göre; 30 yaşındaki orta saha, bu sezon o bölgede sık sık sorun yaşayan Tottenham'a teklif edildi. Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank'in de bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
Alman oyuncunun ise İngiltere Premier Lig'e transfer olma şansını değerlendirmek istediği ve Tottenham'la görüşmeler yaptığı kaydedildi.
Ancak her iki taraf arasında onaylanan bir anlaşma olmadığı vurgulandı.
Tottenham'ın o bölgede bir transfere ihtiyaç duysa da Goretzka hamlesinin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olmadığı ifade edildi.
İngiliz ekibinin yeniden yapılanma ve geleceğe yatırım yapma çabaları düşünüldüğünde Goretzka isminin doğru bir tercih olmadığı kaydedildi. Transfere dair kesin sonucu ise önümüzdeki günler gösterecek.