Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Salah'ın menajerinden flaş açıklama! Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Mısırlı yıldızın menajerinden ezeli rakipleri üzen haber geldi. İşte tüm detaylar... Fenerbahçe Haberleri





Trendyol Süper Lig'de transfer yarışı sürerken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan Mohamed Salah için harekete geçme kararı almıştı. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Mısırlı yıldızın menajeri ile temas kurdu.

İKİ SEÇENEĞİ VAR Afrika Uluslar Kupası esnasında gerçekleştiği öne sürülen temasta oyuncunun İstanbul'a transferinin mümkün olup olmadığı soruldu. Taraflar arasında kısa süren bir toplantının ardından Salah'ın menajeri, 33 yaşındaki futbolcunun önünde yalnızca iki seçenek olduğunu aktardı.