Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Salah'ın menajerinden flaş açıklama!
Adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Mohamed Salah ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Mısırlı yıldızın menajerinden ezeli rakipleri üzen haber geldi. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de transfer yarışı sürerken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan Mohamed Salah için harekete geçme kararı almıştı. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Mısırlı yıldızın menajeri ile temas kurdu.
İKİ SEÇENEĞİ VAR
Afrika Uluslar Kupası esnasında gerçekleştiği öne sürülen temasta oyuncunun İstanbul'a transferinin mümkün olup olmadığı soruldu. Taraflar arasında kısa süren bir toplantının ardından Salah'ın menajeri, 33 yaşındaki futbolcunun önünde yalnızca iki seçenek olduğunu aktardı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Belçika basınından derlediği habere göre Salah, ya Liverpool'da kalacak ya da Suudi Arabistan'a transfer olacak. Öte yandan yıldız ismin Süper Lig'e transferinin mümkün olmadığı açıklandı.
ASTRONOMİK RAKAMI REDDETMİŞLERDİ
2023 yazında Al-Ittihad devasa bir teklif yapmıştı. Liverpool'un o dönemde yaklaşık 250 milyon Euro'luk bir teklif aldığı ancak transfer konusunda işbirliği yapmayı reddettiği bildirilmişti.