Sevilen yarışma programı Survivor'da ödül oyunu heyecanı yeni bölümde doruğa çıktı. Survivor All Star 2022'de ödül oyunu nefesleri kesti. TV8'de yayınlanan Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor ödül oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 ödül oyununu kazanan takım belli oldu. İşte bilinmesi gereken detaylar...

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar ödül için kozlarını paylaştı. Peki Survivor 12 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 MAYIS PERŞEMBE

Survivor'da ödül oyununu kazanan, 12 Mayıs Perşembe akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.