Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan ATV'nin 'İçimizdeki Ateş' isimli dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba gibi transfer yapıldı. Ünlü oyuncular Burak Sevinç ve Gizem Arıkan'ın da kadrosunda yer aldığı İçimizdeki Ateş dizisi flaş bir hamle yaparak EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nu da kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Diziler, sezon finaline geçip yerini yaz projelerine bırakmak için kolları sıvadı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'İçimizdeki Ateş' dizisi Fabrika Yapım'la evlere konuk olacak. Yavaş yavaş oyuncu kadrosunun belli olduğu dizinin çekimlerine bayram haftasında başlanacak.

KADRODAKİ BAZI İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Projede Kurtlar Vadisi ve EDHO'dan da isimlerin olması dikkatlerden kaçmadı. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olacağı anlaşılan dizi şimdiden heyecanlandırdı.

Takvim'deki habere göre; 4 gencin etkileyici hikayesini izletecek dizide, Demirhan Demircioğlu, Atakan Hoşgören, Burak Sevinç, İpek Filiz Yazıcı, Ceren Benderlioğlu, Gizem Arıkan gibi isimler yer alıyor. Öte yandan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz kaleme alıyor.