SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 30 Nisan Survivor 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 30 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 30 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 30 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 17:30
TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 30 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa