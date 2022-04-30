Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan ve yayınlandığı tarihten itibaren popülaritesi günden güne yükselen La Casa de Papel dizisinin Güney Kore versiyonu geliyor. Netflix platformu, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, "Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım" notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan ve yayınlandığı tarihten itibaren popülaritesi günden güne yükselen La Casa de Papel dizisinin Güney Kore versiyonu geliyor. Netflix platformu, YouTube kanalından yaptığı paylaşımda, "Bir suç dünyayı değiştirebilir. İnanılmaz bir soyguna yeni ve cesur bir yaklaşım" notuyla La Casa de Papel: Kore için tarih duyurusunda bulundu. Uluslararası adı "Money Heist: Korea – Joint Economic Area" olan dizi, 24 Haziran'da gösterime girecek.

La Casa de Papel: Kore'nin başrol oyuncu kadrosu şöyle:

Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.