atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 92. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 92. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 92. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman'ın 92. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman dizisinin 92. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 92. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 92. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 92. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 27 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak 92. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 92. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 92. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

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