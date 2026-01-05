TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Fransız basını, ezeli rakiplerin aynı yıldız için devreye girdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)