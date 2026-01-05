TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!
Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Fransız basını, ezeli rakiplerin aynı yıldız için devreye girdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)
Transfer piyasasında adı sıkça anılmaya başlayan Zuriko Davitashvili, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Saint-Etienne forması giyen Gürcü yıldız için devreye girdi.
Foot Mercato'nun haberine göre, daha önce Beşiktaş'ın ilgisinin bilindiği 24 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe de yarışa dahil oldu. Avrupa'dan ilgi bununla sınırlı değil; İngiltere'den Everton ve Portekiz'den Benfica da Davitashvili'yi yakından takip ediyor.
Oyuncu cephesi transfer fikrine sıcak bakarken, Ligue 2'de zirve mücadelesi veren Saint-Etienne ara transfer döneminde yıldızını bırakmaya kesinlikle niyetli değil. Bu sezon yeşil-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkan Davitashvili, 9 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Gürcü futbolcunun, Saint-Etienne ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.