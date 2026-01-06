Arif Boşluk gitti. Bence Ozan Tufan ile de hemen yollar ayrılmalı! Bu kadar vurdumduymaz oyuncu görmedim! Trabzonspor'un çok transfere ihtiyacı var! Yoksa bu takımla ikinci yarıda büyük düşüş yaşar bordo mavililer! Sol bekin Ozan Tufan, 8 numaran Bouchari! Varın gerisini siz düşünün! Galatasaray çok iyi oynadı.

İcardi'nin maçı gol ve asistle tamamlaması, Cimbom adına çok değerli! Galatasaray'ı tebrik ederim!

Galatasaray taraftarını da!

Eksi 5 derece hissedilen buz gibi bir havada tribünleri doldurup, takımlarına verdikleri destek için!

Bu arada iki gün boyunca maçın nabzını tutan A Spor'u tebrik ederim. Ender Bilgin ve Cüneyt Şen'i de ATV'deki harika maç anlatımları nedeniyle tebrik ederim.

Ağızlarına sağlık! Bir maç, ancak bu kadar güzel anlatılır!