Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özbek gelen bir soru üzerine Mauro Icardi konusuna da değindi. İşte o sözler...

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer yapılacağının altını çizen Özbek, kulübün mali durumu ve planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin yüksek olmasının sebebi gelirlerinin üst seviyede olması. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın ve scout ekibimizin belirlediği oyuncular var, görüşmelerimiz zaten başlamıştı. Transfer sürecinde zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz."

Yaz transfer dönemindeki başarıya da dikkat çeken Özbek, "Geçtiğimiz yaz 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu, transferde doğru adımlar attığımızın göstergesi. Hocamızın talepleri ve scout ekibimizin önerileri doğrultusunda çalışıyoruz. Bu ara transfer döneminde de eksiklerimiz için yoğun bir mesai harcıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun," dedi.