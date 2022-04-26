Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 11. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 11. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.
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BABA 11. BÖLÜM KONUSU
Servet'in tehditlerinden sonra Emin'in büyük bir hayal kırıklığıyla dert anlattığı tanıtımda Servet'in "Atacağım hepsini, tek tek atacağım, köşkten de atacağım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir ile Servet'in karşı karşıya geldiği anlarda gerilim yükselirken Ahmet ve Büşra'nın mahkemesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar izleyenleri şaşırtırken; akıllara 'Bişra ile İlhan evleniyor mu?' sorusu geliyor.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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BABA DİZİSİ OYUNCULARI
- Haluk Bilginer
- Tolga Sarıtaş
- Ayda Aksel
- Beril Pozam
- Özge Yağız
- Hakan Kurtaş
- Deniz Hamzaoğlu
- Taner Rumeli
- Bihter Dinçel
- Cem Uslu
- Zeynep Tuğçe Bayat
- Özge Özacar
- Oktay Çubuk
- Sedef Akalın
- Damlasu İkizoğlu
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