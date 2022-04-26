Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 10. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 11. bölümünde neler yaşanacak? Baba'nın 11. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 11. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 11. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

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BABA 11. BÖLÜM KONUSU

Servet'in tehditlerinden sonra Emin'in büyük bir hayal kırıklığıyla dert anlattığı tanıtımda Servet'in "Atacağım hepsini, tek tek atacağım, köşkten de atacağım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir ile Servet'in karşı karşıya geldiği anlarda gerilim yükselirken Ahmet ve Büşra'nın mahkemesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar izleyenleri şaşırtırken; akıllara 'Bişra ile İlhan evleniyor mu?' sorusu geliyor.

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Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

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