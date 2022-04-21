Samsak Döveci şarkısının solisti Elif Buse Doğan şarkısıyla ün kazanmasının ardından merak konusu oldu. Arama motorlarında, 'Elif Buse Doğan kimdir?' sorusu gündem oldu. Genç ismin biyografisi yakın mercek altına alındı. Peki, Elif Buse Doğan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, sevgilisi kim? İşte Elif Buse Doğan şarkıları, yaşı ve hayatı…

Samsak Döveci şarkısının solisti Elif Buse Doğan şarkısıyla ün kazanmasının ardından merak konusu oldu. Arama motorlarında, 'Elif Buse Doğan kimdir?' sorusu gündem oldu. Genç ismin biyografisi yakın mercek altına alındı. Peki, Elif Buse Doğan kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, sevgilisi kim? İşte Elif Buse Doğan şarkıları, yaşı ve hayatı…

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 yılı Kocaeli doğumlu olan Elif Buse Doğan, henüz ilkokul öğrencisiyken katıldığı ses yarışmasında Türk Halk Müziği dalında birinci olmuştur. 3 yıl art arda aldığı başarıların ardından Kocaeli Belediyesi Konservatuarı bünyesinde solfej ve bağlama eğitimi aldı.

Ardından Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Doğan, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na devam etmiştir. Burada keman ve armoni eğitimi alan Elif Buse Doğan, ardından İTÜ Devlet Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Elif Buse Doğan hayatı küçük yaşlarından itibaren müziğin içinde sürmüştür.

ELİF BUSE DOĞAN ŞARKILARI

Albümleri:

- Bihaber

- Elif Zamanı