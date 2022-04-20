atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 91. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 91. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 91. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman'ın 91. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz...

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 91. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 91. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 91. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 20 Nisan Çarşamba günü yayınlanan 91. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman dizisinin 91. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜM KONUSU

OSMAN BEY BİLECİK'İ FETHETMEK İSTİYOR

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

BARKIN'IN SÖĞÜT'Ü İŞGAL PLANI

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

BİLECİK TEKFURU JUNTİNYANUS'UN ELİNDEKİ BÜYÜK KOZ

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

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