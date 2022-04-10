ABD’li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 18 yıl sonra aktör Ben Affleck ile ikinci kez nişanlandı. Lopez, sosyal medyadan paylaştığı video ile söylentileri teyit ederek yeşim ve pırlantalı nişan yüzüğünü gösterdi.

ABD'li ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 18 yıl sonra aktör Ben Affleck ile ikinci kez nişanlandı.



Lopez, sosyal medyadan paylaştığı video ile söylentileri teyit ederek yeşim ve pırlantalı nişan yüzüğünü gösterdi. 52 yaşındaki Lopez ve 49 yaşındaki Affleck ilk olarak 2002'de nişanlanmış ancak yolları 2004'ün başında ayrılmıştı. Lopez, Porto Rikolu şarkıcı Marc Antony ile evlenmiş ve ikiz çocuk sahibi olmuştu. Affleck de Jennifer Garner ile evlenerek üç çocuk babası olmuştu. Lopez ile Affleck, geçen yaz yeniden birlikte olduklarını açıklamıştı